La Roma, oltre al direttore sportivo e i vari rinnovi, dovrà stabilire i piani in uscita per raggiungere i traguardi imposti dal Fair Play Finanziario. Sono principalmente due i nomi in bilico, i papabili sacrificati sull'altare delle plusvalenze. C'è Evan Ndicka, ma soprattutto Manu Koné, accostato sì all'Inter ma anche all'Atletico Madrid.

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A parlarne è Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Confermo che il francese è stato proposto all'Atletico. C'è stato un contatto tra degli intermediari e il club spagnolo, che però pensa di aver chiuso l'arrivo di Joao Gomes dal Wolverhampton, per cui mancano solo gli ultimi incastri burocratici. E Koné non è comunque una priorità per loro, non è considerato, quindi è una pista che non cavalcherei ora. Ci sono altre squadre su Koné, poi bisogna capire la Roma che tipo di pezzo può vendere in base alle offerte e alla volontà di Gasperini".