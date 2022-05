Roma-Mkhitaryan, obiettivo rinnovo. Ma l’armeno piace anche a Inter e Napoli

Il trequartista giallorosso resterebbe volenteri, ma non è possibile comunque escludere sorprese, con club anche dalla Premier League

Nonostante l'età non sia più giovanissima, Henrikh Mkhitaryan continua a essere un profilo che piace a moltissimi. L'armeno ha il contratto in scadenza a giugno, la volontà manifestata da tutte le parti è quella di continuare il matrimonio, ma non sono escluse sorprese. Come scrive 'Alfredo Pedullà', i giallorossi hanno proposto un biennale e il giocatore ha dato disponibilità. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo, perché Mkhitaryan è un nome molto gradito a Simone Inzaghi per l'Inter, come alternativa a Calhanoglu. Non solo, perché l'ex Arsenal e United piace anche al Napoli in Italia, con Tottenham e Aston Villa in Premier League. Un incontro potrebbe addirittura arrivare già prima di Tirana, appuntamento per cui il centrocampista sta cercando in tutti i modi di recuperare.