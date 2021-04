Roma-Milik, con Sarri la pista può riaprirsi

La stima tra l'attaccante polacco e Sarri potrebbe convincere la società giallorossa a tornare alla carica qualora si chiudesse l'accordo con il tecnico toscano

Roma-Milik, non è finita. L'eventuale arrivo di Sarri sulla panchina giallorossa potrebbe convincere il club a tornare sull'attaccante, che al Marsiglia sta sin qui disputando un'ottima seconda fase di stagione con 6 gol in 12 presenze. Secondo quanto raccolto da calciomercato.it il club francese non ha intenzione di cedere facilmente il suo bomber. Ma non è un mistero che il polacco piaccia moltissimo a Sarri, che a Napoli aveva saputo valorizzarlo prima dell'infortunio al crociato. Il tecnico è molto vicino a trovare un accordo con la Roma: ulteriori novità ci saranno dopo la sfida di Europa League con il Manchester United. E il primo regalo per l'ex Juventus potrebbe proprio essere Milik...