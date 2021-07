Milanese-Roma: sarà addio. Cessione vicina, Torino in pole

Tommaso Milanese, giovane centrocampista del vivavio della Roma, era nel mirino di diverse squadre di Serie B, ma probabilmente a spuntarla sarà il Torino

Dopo settimane di indiscrezioni siamo quasi all'ufficialità: Tommaso Milanese sarà ceduto dalla Roma a titolo definitivo, molto probabilmente al Torino. Il giovane centrocampista giallorosso era conteso anche da diversi club di Serie B, ma le richieste della Roma sono state giudicate troppo alte e quindi Milanese, che non è stato inserito nella lista per il ritiro, lascerà la Capitale per approdare ai granata. Di lui si era parlato nelle scorse settimane come possibile contropartita tecnica per permettere alla squadra di Mourinho di arrivare ad Andrea Belotti, ma per il momento la cessione rimane un'operazione unilaterale. La trattativa sarà finalizzata presumibilmente nei prossimi giorni. Oltre a Milanese, altri giovani calciatori giallorossi sono in procinto di lasciare il club capitolino: il portiere Pietro Boer, che sarà ceduto in prestito, il difensore Amir Feratovic, il centrocampista Edoardo Bove, che verrà anch'egli girato in prestito in Lega Pro e l'attaccante Ruben Providence, destinato probabilmente a spostarsi in Francia.