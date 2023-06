Roma-Milan, derby di mercato: da Morata a Scamacca, tutti gli obiettivi in comune

Giorni caldissimi sul fronte del calciomercato, non solo per il costante aumento delle temperature. Pinto ha lavorato senza sosta nel mese di giugno per chiudere le cessioni, ma si sta muovendo anche per chiudere dei colpi in entrata. Frutto del caso oppure no, ma quasi tutti gli obietti della Roma interessano anche al Milan. Rossoneri e giallorossi dall'inizio del mese hanno dato via ad un vero e proprio derby di mercato. Il parziale al momento è 2-0 per Pinto in questa particolare sfida. Infatti, il gm portoghese ha messo a segno i colpi Aouar e Ndicka che erano giocatori sotto la lente d'ingrandimento anche di Maldini e Massara prima dei loro addii. Entrambe le squadre sono a caccia di un centravanti. Sfumato Thuram per il 'Diavolo' gli obiettivi sono diventati Morata e Scamacca. I due bomber piacciono molto anche a Mourinho e il secondo ha già detto 'sì' ad un possibile ritorno a Trigoria. Manca ancora l'accordo col West Ham che non vorrebbe cederlo in prestito.