Roma-Milan, al lavoro per Florenzi: prestito oneroso e riscatto a 4 milioni

La volontà del calciatore era chiara già da qualche giorno, ma i due club stavano lavorando per la formula della cessione, che sembrerebbe essere stata trovata nelle ultime ore

Sono ore decisive per il passaggio di Alessandro Florenzi al Milan. La volontà del calciatore era chiara già da qualche giorno, ma i due club stanno ancora lavorando per la formula della cessione. Con tutta probabilità si tratta di un prestito oneroso di un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 4. La Roma però continua a spingere affinché il prestito diventi un obbligo di riscatto al realizzarsi di determinate condizioni. Le due parti cercano di venirsi incontro, ma tutto fa presagire che a breve Florenzi lascerà per la terza volta la Roma, dopo l'avventura al Valencia e al PSG.