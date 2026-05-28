I giochi sono fatti. Mancano solo le ufficialità e poi la Roma potrà abbracciare il suo nuovo direttore sportivo. Il primo passo è l'addio di Ricky Massara, ma è questione di tempo. Come riportano Il Tempo e Manà Manà Sport, la separazione tra il ds e il club è stata definita dopo che l'intesa è stata trovata. La formula sarà quella della risoluzione consensuale con Massara che riceverà anche una buonuscita, oltre ad aver firmato un accordo di non divulgazione. Il comunicato ufficiale da parte del club è atteso a stretto giro. Farà il percorso inverso, invece, Tony D'Amico che ieri si è liberato dall'Atalanta e a breve potrà approdare nella Capitale per cominciare a lavorare con Gasperini.