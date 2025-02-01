La Roma continua la ricerca per il nuovo difensore centrale, dopo la cessione di Hermoso al Leverkusen, ma non sembrano arrivare segnali incoraggianti. Come riporta Sky Sport, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la società giallorossa e il Las Palmas per Marmol. L'intesa tra le parti, comunque, resta lontana, con il club spagnolo che è inamovibile rispetto alla richiesta dei 10 milioni della clausola per il trasferimento del classe 2001.