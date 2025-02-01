Dopo il primo contatto diretto arrivato nella giornata di ieri, i due club si sarebbero risentiti quest'oggi. La proposta della società giallorossa, però, è lontana dalla richiesta degli spagnoli
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La Roma continua la ricerca per il nuovo difensore centrale, dopo la cessione di Hermoso al Leverkusen, ma non sembrano arrivare segnali incoraggianti. Come riporta Sky Sport, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra la società giallorossa e il Las Palmas per Marmol. L'intesa tra le parti, comunque, resta lontana, con il club spagnolo che è inamovibile rispetto alla richiesta dei 10 milioni della clausola per il trasferimento del classe 2001.
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