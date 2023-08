Roma-Marcos Leonardo: trattativa in stand-by. L’offerta non è stata incrementata

Prosegue il lavoro di Tiago Pinto per regalare il centravanti a Mourinho. L'inizio del campionato si avvicina e José avrà a disposizione il solo Belotti come prima punta. La trattativa per Marcos Leonardo, però, è al momento in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Il Tempo l'offerta della Roma non è stata incrementata e gli ultimi incontri avvenuti in Brasile non hanno dato gli effetti sperati. Il club paulista è alla ricerca di un attaccante e in cima alla lista c'è Alexis Sanchez. Intanto Marcos Leonardo è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe scendere in campo domenica nella delicata sfida contro il Gremio.