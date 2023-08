Roma, Marcos Leonardo si complica: Santos verso la cessione di Washington al Chelsea

Il Santos può chiudere a breve una trattativa in uscita molto importante per l'attacco, ma non quella di Marcos Leonardo alla Roma. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, il bomber vicino a lasciare il Peixe è Deivid Washington: dopo il Monaco, è stato il Chelsea a farsi sotto. I Blues avrebbero presentato un'offerta ufficiale in queste ore e la chiusura dell'affare sarebbe addirittura imminente. Nel frattempo il giovane classe 2005 ha trovato l'accordo con i londinesi e ha ovviamente accettato la destinazione, anche se ad attenderlo c'è già un prestito in Francia, allo Strasburgo. La proposta del Chelsea ammonta a circa 20 milioni e il Santos è pronto ad accettarla. Questo ovviamente rischia di condizionare anche la trattativa con la Roma per Marcos Leonardo. Il club paulista, dopo Angelo Gabriel, cedendo anche Deivid Washington è da valutare se lascerà andare anche il classe 2003 che piace alla Roma. I giallorossi hanno alzato l'offerta a 18 milioni complessivi, ma manca l'accordo sulle modalità di pagamento. La questione sembra complicarsi ulteriormente.