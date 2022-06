Roma, manovre a centrocampo: Frattesi in attesa, contatti per Sabitzer

Il centrocampo della Roma è uno dei settori che subirà una vera e propria rivoluzione. Ufficializzato Matic, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb i giallorossi stanno aspettando di chiudere la trattativa per Frattesi. Davide non vede l'ora di tornare nella capitale e aspetta solo il sì del Sassuolo. Intanto Pinto ha avviato contatti anche per Marcel Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco, un profilo che costa circa 15 milioni e convince José Mourinho. Infine è emersa la suggestione Rodrigo de Paul, ma il prezzo è proibitivo: 50 milioni di euro, decisamente troppi per i giallorossi.