Roma-Lukaku, il club giallorosso disposto a pagare l’intero stipendio del belga

L'unica formula possibile è il prestito, per ora il Chelsea non apre ma negli ultimi giorni tutto potrebbe cambiare. In lizza anche Psg e Barcellona.

Lukaku alla Roma è solo una suggestione? Per ora sì. Ma come riporta Sky Sport nel corso della trasmissione Calciomercato-L'Originale, negli ultimi giorni di agosto tutto potrebbe cambiare. Secondo l'emittente televisiva, infatti, Mourinho vuole un'altra punta e l'ipotesi di arrivare al belga non è affatto scartata. A patto che sia un'operazione in prestito. La novità sta nella parte relativa allo stipendio ricco di Big Rom. La Roma, infatti, sarebbe disposta a pagare l'intero ingaggio che oggi è vicina ai 12 milioni a stagione. Il Chelsea, per ora, non ha aperto al prestito provando ancora a vendere Lukaku a titolo definitivo in Arabia Saudita dove però l'ex interista non vuole andare. Negli ultimi giorni potrebbe cambiare idea, a quel punto la Roma se la vedrebbe con una concorrenza rappresentata tra gli altri da Psg e Barcellona.