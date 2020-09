Roma lontana da Nehuen Perez: l’Atletico Madrid non accetta l’inserimento del diritto di riscatto

Il Parma ha dato l’accelerata giusta staccando le concorrenti per Nahuen Perez. E’ solo questione di ore, prima di per capire se il 20enne gioiello argentino indosserà la maglia crociata, scrive “La Gazzetta dello Sport”. La Roma è stata sulle tracce di Perez per settimane, ma ora si trova staccata vista la volontà di inserire un diritto di riscatto per il difensore, formula poco gradita agli spagnoli. A Parma accettano il prestito secco biennale per lanciare Perez tra i big con continuità, ma stanno valutando come inserire dei bonus per la valorizzazione di un talento che il Cholo non vuole perdere.