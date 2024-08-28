La situazione in casa Roma si fa sempre più tesa. Secondo quanto riportato da RaiSport, Daniele De Rossi e Bryan Cristante sono stati protagonisti di una discussione accesa, con i due che sarebbero arrivati persino alle mani prima di essere separati. Durante la sessione di allenamento odierna, il centrocampista giallorosso avrebbe perso il possesso del pallone e non avrebbe mostrato l’impegno e la determinazione necessari per recuperarlo, come richiesto dall’allenatore. De Rossi non ha esitato a richiamarlo e dalla risposta di Cristante, si sarebbe generato un momento di tensione tra i due. Il numero 4 è stato sostituito in avvio di ripresa nella gara contro l'Empoli ma l'attrito non sembra essere nato domenica, tra De Rossi e Cristante i rapporti sono cambiati rispetto a gennaio quando l'ex captano giallorosso è subentrato a Josè Mourinho. Nella disputa sarebbe stato menzionato anche Leandro Paredes, che viene considerato un giocatore molto vicino all'allenatore giallorosso, contribuendo ad alimentare ulteriori speculazioni e tensioni all'interno del club. Dalla sua, la Roma, prova a minimizzare l'accaduto, ridimensionando la lite ad una normale discussione tra allenatore e giocatore che si è risolta nel giro di pochi minuti senza arrivare alle mani. Lato calciatore, non è un segreto che Bryan Cristante sia insoddisfatto della sua situazione alla Roma. Nelle ultime settimane, il centrocampista è stato al centro di diversi rumors di calciomercato, suggerendo un possibile trasferimento. In accordo con il suo agente, Giuseppe Riso, non è escluso che Cristante possa lasciare la squadra giallorossa. Il club non lo considera più incedibile; tuttavia, a causa del contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027 e dei pochi giorni che mancano alla fine del mercato, difficilmente il giocatore verrà ceduto.