Roma, l’incedibile Santon: il terzino dice no a Turchia e Grecia

L'ex nerazzurro è ai margini della prima squadra e a giugno andrà via a zero. Ha rifiutato diverse proposte

Federico Fazio è a un passo dalla Salernitana. Entro poche ore, quindi, Davide Santon potrebbe rimanere solo ad allenarsi sul campo B dove erano confinati gli esuberi di Mourinho. Il terzino, infatti, non pare intenzionato a lasciare la capitale. O comunque non intende accettare le offerte che sono arrivate in queste settimane da Turchia e Grecia tra cui il Paok Salonicco. Santon attenderà giugno quando il suo contratto con la Roma finalmente raggiungerà la scadenza e poi sarà libero di scegliere una destinazione probabilmente italiana. L'ex interista era arrivato nella capitale nel 2018 nell'ambito dell'operazione che ha visto Nainggolan in nerazzurro e Zaniolo a Trigoria. Da quel giorno ha disputato 53 presenze con la maglia giallorossa, ben poche quelle da ricordare.