Roma, l’ex agente di Zarate: “Nel 2018 ho offerto Lautaro a Monchi, sarebbe costato otto milioni”

L’ex agente di Mauro Zarate Luis Ruzzi, nelle ultime ore al centro delle polemiche per il servizio de Le Iene che accusa il presidente della Lazio Lotito, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com svelando un retroscena su Lautaro Martinez: “Lo avevo offerto alla Roma nel gennaio 2018 per otto milioni di euro. Era la clausola di uscita dal Racing in quel momento. I giallorossi non lo hanno preso. C’era stato un contatto importante con l’Atletico Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni. E poi l’Inter ha fatto il resto”. Nel periodo in questione il ds romanista era Monchi, andato via un anno più tardi.