Roma-Lazio, derby per King. Sull’attaccante anche PSG e mezza Premier

Dopo la retrocessione dalla Premier alla Championship, il Bournemouth potrebbe rischiare di perdere i suoi gioielli nella prossima sessione del calciomercato. Iniziando dalla punta norvegese Joshua King. Secondo quanto riporta il The Sun sull’attaccante non ci sarebbero soltanto una decina di club inglesi, ma ci sarebbe anche il forte pressing di Roma e di Lazio. Si profila quindi un derby capitolino per lui, con i Cherries che valutano il cartellino del classe 1992 non meno di venticinque milioni di sterline. Una cifra ampiamente alla portata del PSG, che sta progettando un’offerta per King. L’intenzione del calciatore sarebbe quella di rimanere nel campionato inglese, ma potrebbe muoversi fuori dai confini britannici per sposare un progetto interessante di alto livello europeo che possa inoltre permettergli di giocare la Champions League.