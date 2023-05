Roma, l’arrivo di Aouar esclude Wijnaldum: il futuro di ‘Gini’ è in bilico

L'ex PSG guadagna 7 milioni netti di cui 4.5 pagati dalla Roma. Per restare nella capitale dovrebbe accettare di dimezzarsi l'ingaggio

La Roma è pronta ad accogliere Aouar. Il centrocampista ha già svolto le visite mediche ad aprile e ha accettato l'offerta dei giallorossi. Firmerà un contratto fino al 2028 e arriverà a parametro zero. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il suo acquisto allontana la permanenza di Wijnaldum. Il futuro a Trigoria di 'Gini' è in bilico. Il riscatto è fissato a 8 milioni, ma quello che spaventa è lo stipendio. L'ex PSG guadagna 7 milioni netti di cui 4.5 pagati dalla Roma. Per restare nella capitale dovrebbe accettare di dimezzarsi l'ingaggio. Al momento il giocatore pensa esclusivamente alla semifinale di ritorno col Bayer Leverkusen.