Roma, l’Antalyaspor rifiuta 4,5 milioni per Mukairu: su di lui anche il Milan

La Roma è in costante lavoro per progettare il futuro, che passa inevitabilmente anche dagli acquisti. I giallorossi nelle ultime settimane avevano mostrato interesse per Paul Mukairu, esterno offensivo nigeriano. Il classe 2000 è di proprietà dell’Antalyaspor attualmente in prestito all’Anderlecht. Come scrive calciomercato.it, i giallorossi avrebbero offerto 4,5 milioni al club turco, ma avrebbe ricevuto un no come risposta. Il club è intenzionato ad intascare l’intera clausola rescissoria fissata a 6 milioni. Oltre alla Roma, sul giocatore ci sarebbero anche Bayer Leverkusen, Milan e PSV.