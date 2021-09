Roma, l’Al Rayyan pensa a Nzonzi

Il club del Qatar preme per avere il centrocampista francese

Da tempo ai margini della Roma, Steven Nzonzi in questa finestra di mercato ha rifiutato diverse offerte che lo avrebbero portato lontano da Trigoria. Alcuni mercati sono ancora aperti, tra cui quello degli Emirati Arabi. Come riportato da Calciomercato.com, l'Al Rayyan sta continuando ad insistere per provare ad ingaggiare il centrocampista francese. L'obiettivo della Roma rimane quello di provare a cedere Nzonzi, liberandosi del suo pesante ingaggio di quattro milioni di euro a stagione.