Roma, l’agente di Zaniolo è a Londra: in programma l’incontro col Tottenham

Si scalda la pista che porta Zaniolo al Tottenham. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l'agente, Claudio Vigorelli, è a Londra. In programma l'incontro con Paratici poiché Nicolò gradisce la destinazione. Tiago Pinto ha informato l’entourage del giocatore della volontà di discutere di una cessione già in questa sessione di mercato invernale ma con delle condizioni ben precise: verranno prese in considerazione solo offerte a titolo definitivo e con una valutazione di almeno 30 milioni. Il Tottenham, vorrebbe Zaniolo in prestito con la possibilità di inserire l’obbligo di riscatto vincolato al raggiungimento di obiettivi.