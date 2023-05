Roma, l’agente di Smalling è arrivato in Italia: rinnovo ad un passo

Il matrimonio tra Chris Smalling e la Roma continuerà per le prossime due stagioni. Come riportato da Skysport, l'agente è sbarcato in queste ore in Italia proprio per concludere l'accordo che legherà il centrale inglese ai colori giallorossi fino al 2025 con uno stipendio netto di circa 7 milioni in due anni (3,5 l'anno). Gli ultimi dettagli verranno definiti nei prossimi giorni ma l'intesa è stata quasi del tutto trovata. Nessun nuovo caso Mkhitaryan dunque, Pinto ha voluto blindare il perno della difesa di José Mourinho diventato ormai un idolo indiscusso anche della piazza.