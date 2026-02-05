Roma, la tensione mercato resta. E Bernasconi è ancora un obiettivo

Alta tensione in casa Roma. La sconfitta di Udine, l’ottava finora in campionato, ha scoperchiato e riportato in superficie le divergenze già emerse più volte negli ultimi mesi tra il ds Ricky Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini. Che ha evidenziato pubblicamente ciò che avrebbe voluto nella campagna acquisti invernale e che invece non ha avuto. A partire dal goleador da aggiungere a Malen. E invece di un bomber rodato è arrivato in giallorosso un talento di belle speranze come il classe 2007 Robinio Vaz. Con quei 25 milioni sarebbe potuto arrivare un attaccante di prima fascia. Pure per l’esterno sinistro - scrive Nicolò Schira su 'Tuttosport' le idee erano differenti: Massara ha corteggiato a lungo Nicolò Fortini della Fiorentina; mentre Gasperini spingeva per Lorenzo Bernasconi. Ecco perché negli ultimi giorni della finestra invernale la Roma ha bussato dalle parti di Zingonia, mettendo sul piatto 15 milioni. La Dea non ha voluto privarsi del proprio gioiello, ma il nome di Bernasconi rimane nei database di Trigoria e la sensazione è che la Roma tornerà alla carica in estate.