Roma, la sinistra piange: Spinazzola out e Zalewski flop. A gennaio urge un rinforzo

Leonardo è in scadenza a giugno e può partire già in inverno, per Nicola non ci sono segnali di rinnovo. A sinistra la Roma rischia un vuoto preoccupante così a gennaio si potrebbe intervenire subito

Francesco Balzani Collaboratore

C’è una sinistra che non sta bene. No, non pensate a Elly Schlein o all’operato di Gualtieri per un attimo. Perché ce ne è un’altra a Roma che preoccupa non poco Mourinho e i tifosi. Si tratta della fascia che un tempo era di Candela e che oggi affronta una crisi abbastanza evidente. Il padrone di quella fascia oggi è Leonardo Spinazzola, che non è più quello dell’Europeo ma almeno ha la cosiddetta “gamba” per aiutare la Roma in fase offensiva. Peccato che stia male, non sempre come altri. Ma spesso. Salterà il Lecce dopo aver saltato Slavia e Inter, non ci sarà a Praga e sarà dura anche vederlo al derby. Qualcuno dirà: ci sono assenze peggiori. Vero. Ma alle spalle di Spinazzola oggi c’è Nicola Zalewski che dopo l’Inter e Dumfries è corso a prendere un Moment. Da mesi il polacco sembra il lontano parente del ragazzo senza paura che aveva stupito due anni tanto da meritare la chiamata in Nazionale. L’anno scorso ha alternato partite discrete a prestazione mediocri. Quest’anno la linea è scesa decisamente e raramente Zalewski ha convinto tanto da finire spesso in panchina. Lo scorso anno a togliere le castagne dal fuoco ci aveva pensato El Shaarawy che quest’anno però Mourinho vede più da attaccante al fianco della prima punta.

Un problema quello delle fasce che riguarda, anche se in maniera minore, anche la destra dove però Celik e Karsdorp (più di Kristensen) sembrano mostrare un minimo di affidabilità. A sinistra il problema è serio, anche per il futuro. Spinazzola, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e di conseguenza di fronte a un’offerta economica potrebbe andare via già nel mercato invernale. Zalewski, invece, il contratto ce l’ha fino al 2025 ma non è mai stato adeguato e guadagna attualmente poco più di 300 mila euro. Anche in questo caso volontà di rinnovo da parte della Roma non c’è. La fascia rischia dunque di vivere un’anomalo vuoto di presenza, anche dal punto di vista delle motivazioni. Per questo a gennaio è stato congelato l’affare Marcos Leonardo. Al momento la Roma ha altre priorità: il difensore centrale e appunto un terzino a sinistra. Da tempo è seguito Lucas Piton, 21enne brasiliano con cittadinanza italiana del Vasco de Gama. Ma è più un affare in prospettiva che un rinforzo immediato così come lo sarebbe Valentin Barco (19 anni) del Boca. Altro nome sul taccuino. Decisamente più esperto è Borna Barisic, il nazionale croato in scadenza di contratto con i Rangers.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.