Roma, la scommessa si chiama Reinier. Ma prima bisogna sfoltire la rosa

Il club giallorosso ha messo gli occhi sul 20enne brasiliano del Real Madrid, centrocampista offensivo appena rientrato dal prestito, non facile, al Borussia Dortmund. Per avviare la trattativa dovrà prima cedere uno tra El Shaarawy e Carles Perez, scrive la Gazzetta dello Sport. Nell’ultima stagione Reinier ha segnato appena un gol in 39 partite, ma i minuti a disposizione non sono stati molti: 402, con una media a gara, quindi, di poco superiore ai 10’. Piace anche all’Udinese, in Italia, mentre in Spagna è forte l’interesse del Valladolid. Il Real apre al prestito con diritto di riscatto, è giovane, non ha uno stipendio eccessivo e, soprattutto, ha l’età per poter essere plasmato da uno come Mourinho.