Roma, la Salernitana tenta Santon. Si valuta la risoluzione contrattuale

Il terzino è ai margini da mesi. Sabatini lo vorrebbe a Salerno, ma prima c'è da rescindere il contratto da 1,5 milioni

Non solo Federico Fazio. Walter Sabatini per la sua Salernitana sta pensando a un altro rinforzo a costo zero tra i giocatori in uscita dalla Roma. Il nuovo ds del club campano avrebbe chiesto informazioni per Davide Santon, ai margini della rosa giallorossa da inizio stagione. Il terzino destro è in scadenza di contratto e già la scorsa estate aveva respinto le avance della Salernitana. Dopo sei mesi passati da fuori rosa, però, Santon potrebbe rivalutare la proposta. Su di lui c’è anche l’interesse di alcuni club turchi. La Roma sta trattando la risoluzione del contratto visto che l’ex interista guadagna 1,5 milioni a stagione. Cifra che la Salernitana non può di certo garantirgli. A 31 anni Santon è chiamato probabilmente all'ultima chance in serie A. Il terzino arrivò alla Roma nell'ambito dell'operazione che portò Nainggolan all'Inter (nell'affare anche Zaniolo) e fu valutato 9,5 milioni da Monchi. La sua esperienza in giallorosso, però, è da bocciare: 42 presenze in campionato spalmate su quattro stagioni, ben poche quelle da ricordare in positivo.