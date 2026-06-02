Kerim Alajbegovic vuole la Roma. Il talentino bosniaco, come riportato da Sky Sport, vuole giocare in Italia la prossima stagione e avrebbe dato priorità alla società giallorossa. Ora starà alla Roma decidere se affondare per l'esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen o se deciderà di puntare su profili più esperti, come il sogno Greenwood. I giallorossi, ad ogni modo, attendono l'arrivo operativo di Tony D'Amico. Se Alajbegovic non dovesse arrivare nella Capitale restano aperte anche le piste Napoli, Fiorentina e Atalanta.

Se dovessero allungarsi i tempi, occhio al Napoli. Il bosniaco continua a piacere molto al club azzurro e attenzione anche alle piste Fiorentina e Atalanta.