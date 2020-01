Roma, la Fiorentina resta in corsa per Jesus: prestito oneroso con obbligo di riscatto

Il nome caldissimo in uscita per la Roma è Juan Jesus. Il brasiliano continua a essere vicino alla Fiorentina, ma il nodo resta l’accordo tra i club che ancora non arriva. Come riporta ‘La Nazione’, però, il centrale ex Inter vuole solo i viola e Pradé non molla. Non solo, la stessa Fiorentina è convinta che alla fine la Roma accetterà il prestito oneroso di 6 o 18 mesi con un obbligo di riscatto che non superi i 6 milioni di euro. I giallorossi, intanto, aspettano Ibanez dall’Atalanta, con le visite mediche previste nelle prossime ore: a liberargli il posto dovrebbe essere lo stesso Jesus.