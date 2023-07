Roma, Kristensen è già in città: domani svolgerà le visite mediche

Pinto ha chiuso il quarto colpo del mercato e adesso continuerà a lavorare per il centrocampista e il centravanti. Mourinho vorrebbe avere la rosa a disposizione per il ritiro in Portogallo

È fatta per l'acquisto di Kristensen. Il terzino danese è già arrivato a Roma e domani svolgerà le visite mediche di rito, scrive Sky Sport. Lunedì sarà in gruppo e inizierà la preparazione con i suoi nuovi compagni. Ritroverà di nuovo Llorente dopo l'esperienza al Leeds. La formula dell'ingaggio è un prestito secco senza nessun diritto di riscatto. Pinto ha chiuso il quarto colpo del mercato e adesso continuerà a lavorare per il centrocampista e il centravanti. Mourinho vorrebbe avere la rosa a disposizione per il ritiro in Portogallo che inizierà il 22 luglio.