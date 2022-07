Roma, Kluivert: ritorno di fiamma del Nizza ma alla finestra c’è anche il Fulham

La Roma è al lavoro ogni giorno per regalare a Mourinho una rosa più competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità del club però c'è anche la voglia di risolvere la questione esuberi: fra le probabili uscite, c'è quella di Justin Kluivert. Stando a quanto scrive La Repubblica, per l'attaccante olandese ci sarebbe un ritorno di fiamma del Nizza, squadra in cui l'ex Ajax ha trascorso gli ultimi mesi in prestito. Il Fulham però negli ultimi giorni sta rimanendo vigile sulla sua situazione: anche il club inglese è pronto a farsi avanti per il 23enne.