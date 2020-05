Roma, Kluivert il pass per arrivare a Mkhitaryan: in corso trattative con l’Arsenal

Switch in inglese significa scambio, ed è il termine che la Roma sta imparando bene a pronunciare per il prossimo mercato. Perché se la prima offerta per arrivare al cartellino di Henrikh Mkhitaryan (15 milioni più tre di bons) fatta recapitare all’Arsenal è stata rispedita al mittente, l’introduzione di Justin Kluivert nella trattativa potrebbe addolcire i Gunners. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza giallorossa e l’agente Mino Raiola stanno lavorando per ottimizzare la prima offerta fatta agli inglesi, dopo il loro interessamento all’esterno olandese.

“Vorrei rimanere ancora di più”, aveva dichiarato Kluivert qualche giorno fa sul suo canale YouTube e la sua posizione è condivisa anche dall’armeno, che ha ritorvato con Fonseca quella continuità di numeri che nelle ultime stagioni in Inghilterra era mancata. Nel prossimo mercato sarà dunque un testa o croce per la fascia sinistra, aspettando di vedere il verdetto finale sul campo dopo la possibile ripresa.