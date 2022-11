Roma, Karsdorp svuota la destra. Da Bellerin a Odriozola: ecco le alternative

Tornare indietro ora sembra davvero impossibile. L’ultima uscita per invertire la marcia nel rapporto tra Karsdorp e Mourinho è passata. L’olandese non ha risposto alla convocazione del tecnico e ieri non si è presentato a Trigoria. Un ammutinamento che provocherà quantomeno una multa. La storia è conosciuta: Mou (senza fare il nome) ha criticato aspramente un singolo dopo il pareggio col Sassuolo accusandolo di comportamento poco professionale. Lo stesso singolo negli spogliatoi ha avuto un durissimo faccia a faccia. Ne è scaturita l’esclusione dai convocati per la gara col Torino e la partenza anticipata per le vacanze. Ora il mancato ritorno. E la cessione a un passo. La domanda, anzi la doppia domanda è: dove e come? Sul secondo punto ci si sta arrendendo ormai all’idea del prestito secco. Sul dove bisogna ragionare. Si era fatta sotto la Juve, e qualche giorno dopo erano arrivati sondaggi pure da B ologna, Lione e Marsiglia . Per ora nulla di concreto.

Da Bellerin a Bereszynski, le soluzioni a costo (quasi) zero

La Roma, però, deve pensare al dopo anche perché non potrà sostenere oltre metà stagione col solo Celik a destra. Occasioni, evitando bufale alla Maitland-Niles, ce ne sono anche se non di primo livello. In Spagna piace Bellerin del Barcellona che Mou ha conosciuto ai tempi della Premier. Può arrivare in prestito anche perché con la maglia blaugrana non gioca praticamente mai. Il terzino però sembra orientato a voler restare in Liga. Tornerebbe in Italia, invece, Odriozola offerto dal Real Madrid ma che non convince tutti. Come ogni inverno si propone poi Bereszynski. Il polacco sarà visionato ulteriormente al Mondiale. Tutte soluzioni low cost, come i recenti mercati di gennaio della Roma ci hanno abituato. Per il futuro piace lo svedese Holm dello Spezia. Il presente non è più Karsdorp, almeno una certezza c'è.