Roma, Karsdorp e Bruno Peres in partenza: torna di moda Omeragic

Rebus fascia destra ancora irrisolto per la Roma. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione legata ai terzini giallorossi, con diversi nodi da sciogliere che preoccupano non poco il tecnico Fonseca. Il nome caldo torna ad essere quello di Becir Omeragic. Il diciottenne svizzero di origine bosniaca piace in quel di Trigoria, anche per i costi contenuti dell’operazione: lo Zurigo, a fronte di un’offerta da poco più di 4 milioni di euro, potrebbe convincersi a lasciarlo partire. Le condizioni fisiche precarie di Karsdorp e il pessimo inizio di stagione di Bruno Peres spingeranno molto probabilmente il club a tornare sul mercato nella prossima finestra invernale. Uno dei due potrebbe salutare e fare posto a Omeragic.