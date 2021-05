Roma, Jimenez del Wolverhampton per Mourinho. Ma prima si decide su Dzeko

Piace l'attaccante messicano classe 1991, che però viene da un bruttissimo infortunio alla testa

Prima Mourinho vorrà sedersi al tavolo con Dzeko e decidere se continuare insieme o no. Poi, se le strade dovessero separarsi, la Roma si butterebbe sul nuovo centravanti. Un nome che piace a Mourinho - riporta Alfredo Pedullà - è quello di Raul Jimenez, attaccante messicano 1991 del Wolverhampton. La scorsa stagione aveva stupito mezza Europa con una stagione da top player con 27 gol tra campionato ed Europa League, tanto da attirare l'attenzione di tante big. Alla fine è rimasto in Premier e quest'anno ha subìto un bruttissimo infortunio a novembre durante la partita con l'Arsenal: colpo alla testa in uno scontro con David Luiz e frattura del cranio. Da quel giorno non è ancora tornato in campo in una partita ufficiale ma ha ripreso già da qualche mese di allenarsi con l'obiettivo di rientrare al top della condizione nella prossima stagione. Costo dell'operazione proibitivo: il Wolverhampton l'ha riscattato per 38 milioni, ma i mesi di inattività potrebbero giocare a favore della Roma e di Mourinho. Sempre che lui e Tiago Pinto decidano di rischiare e di investire su di lui.