Mercato, il Lecce ci prova per Jesus. La Roma apre al trasferimento

La Roma si è presentata a Termini per la partenza per Reggio Emilia con una novità. Con il gruppo infatti non era presente Juan Jesus. Il brasiliano è rimasto a casa per scelta tecnica e non sarà a disposizione per la sfida di domani sera con il Sassuolo. Petrachi ha provato a piazzarlo sul mercato, ma adesso il suo addio resta più difficile. Mentre il diesse è già in viaggio per Reggio Emilia, dove raggiungerà la squadra per la partita con i neroverdi, Jesus verrà aggregato al gruppo al ritorno nella capitale.

SALENTINO – Un ultimo tentativo però potrebbe arrivare da Lecce. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com anche la squadra di Liverani starebbe pensando a Juan Jesus per puntellare il reparto difensivo. La Roma avrebbe accettato il trasferimento, ma adesso ci sarà il giocatore da convincere il giocatore. Non filtra però ottimismo sulla possibile fumata bianca dell’operazione.