Roma, intrigo Pedro: è stato offerto all’Inter. Dalla Spagna: anche il Valencia ci pensa

Mercato di scambi e occasioni a parametro zero. Pedro Rodriguez porta alta la bandiera della seconda categoria, con la Roma che si candida a un posto in prima fila per lo spagnolo. Nei giorni scorsi i giallorossi sembravano in pole, ma la fila di pretendenti continua ad allungarsi. Come riporta ‘Onda Cero’, infatti, sull’ex Barcellona che si libererà a zero dal Chelsea c’è anche il Valencia. L’ostacolo principale per un suo arrivo al ‘Mestalla’, però, è costituito soprattutto dall’ingaggio da circa 6 milioni all’anno. Oltre alla Juventus e ai giallorossi, inoltre, in Serie A Pedro Rodriguez è stato offerto anche a un’altra squadra. Secondo ‘Leggo’, infatti, alcuni intermediari lo avrebbero proposto sia ai bianconeri che all’Inter.