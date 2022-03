Roma, interesse per il classe 2005 del Metz Hiessler

Sul giovane difensore ci sono anche Inter e Torino

Nome nuovo per la Roma, i giallorossi sono a caccia di un difensore centrale di prospettiva. Morgan Hiessler, difensore centrale classe 2005 del Metz ha attirato l'attenzione di tre club italiani, grazie anche alle prestazioni con la propria Nazionale della Francia Under 17 contro l'Italia U17 a Coverciano. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Inter, Roma e Torino sono interessate a lui per il futuro.