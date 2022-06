Roma, interesse per Ederson: la Salernitana chiede più di 20 milioni

Anche a Inter, Atalanta e Fiorentina piace il brasiliano, ma De Sanctis, nuovo ds, vuole trattenerlo in Campania

Arrivato in Italia, nello specifico alla Salernitana, solo a gennaio, e per 6 milioni di euro, Ederson è la nuova stellina del calciomercato. Il centrocampista brasiliano dei granata, 23 anni ancora da compiere, è finito sotto l'occhio attento di molti club di Serie A, tra cui la Roma. Con un contratto fino al 2026, e i tanti corteggiatori tra cui Inter, Atalanta e Fiorentina, ci vorranno più di 20 milioni di euro per strapparlo dalla Campania e vederlo, magari, calcare palcoscenici più importanti. Anche perché l'obiettivo del nuovo ds Morgan De Sanctis è proprio quello di trattenerlo a Salerno, e puntare a rimanere ancora nel massimo campionato.