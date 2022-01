Roma, interessamento per Stalmach: su di lui anche Milan e Fiorentina

La Roma è sulle tracce del talento polacco classe 2005, sul centrocampista diversi club italiani ed europei

La Roma è attiva sul mercato anche per qualche colpo in prospettiva. Secondo Interia Sport i giallorossi sarebbero interessati a Dariusz Stalmach. Centrocampista del Zabzre, classe 2005 ha esordito nel campionato polacco a soli 15 anni. Sul giocatore ci sono anche Milan, Fiorentina e Salisburgo. Al momento non sono state fatte offerte ufficiali ma solo un interessamento da parte delle società per il talento polacco. Quest’anno ha già disputato 9 partite mettendo a segno 1 gol e 1 assist. La squadra del centrocampista è quella dalla quale la Roma acquistò Skorupski nel 2013.