Spinazzola-Politano, c’è Marotta dietro l’affare saltato: ecco il retroscena

Ci sarebbe Beppe Marotta dietro l’affare saltato tra Roma e Inter. Secondo quanto riporta Sportitalia l’amministratore delegato nerazzurro non avrebbe avallato l’operazione e lo scambio Spinazzola-Politano, interrompendo l’operazione organizzata da Fienga e da Ausilio, quando quest’ultimo si trovava a Londra per le altre trattative nerazzurre. Alla base della decisione di Marotta non ci sarebbero soltanto le scorie estive derivanti dalla telenovela Dzeko, ma anche e soprattutto dai rapporti interni con Ausilio e un rinnovo di contratto in bilico per il diesse nerazzurro.