Roma, incontro tra Pinto e l’agente di Zaniolo: in ballo il rinnovo

In serata è andato in scena un vertice tra il gm giallorosso e Claudio Vigorelli, procuratore del numero 22

Tra i temi di calciomercato d'attualità nella Roma ci sono i rinforzi da regalare a Mourinho, ma di certo anche quelli legati ai rinnovi. Mancini, Cristante, Spinazzola ma anche Nicolò Zaniolo. Come riporta 'Sportitalia', in questi minuti sta andando in scena un incontro tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli, agente del talento in maglia 22. In ballo c'è appunto la questione prolungamento di contratto, che attualmente è in scadenza nel 2024. Il gm della Roma sta lavorando su più fronti sia per il presente che per il futuro dei giallorossi. In questa sosta natalizia Zaniolo non ha parlato né condiviso nulla sui social, segnando un cambio di rotta importante e con il solo obiettivo di concentrarsi sul campo e fare un grande 2022. Guadagnandosi il Mondiale.