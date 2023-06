Roma, incontro col Sassuolo per le cessioni di Volpato e Missori: la situazione

Giornata calda per Tiago Pinto che ha diversi appuntamenti sull'agenda. Il primo è quello col Sassuolo per definire le cessioni di Volpato e Missori. Secondo quanto riportato da Sky per il terzino destro c'è già un accordo, mentre per l'italo australiano va ancora trovata l'intesa definitiva sulla cifra. Il gm portoghese vuole incassare circa 10 milioni per arrivare ai famosi 30 di plusvalenze entro fine mese. L'obiettivo è quasi raggiunto e in questi giorni Pinto sarà al lavoro per cedere anche Carles Perez e Gonzalo Villar. Dal 1° luglio partirà una seconda fase del mercato.