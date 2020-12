Roma in pressing su Reynolds: Juventus e Club Brugge provano a ostacolare l’affare

Non c’è solo la Roma su Bryan Reynolds, il terzino classe 2001 del Dallas che fa gola a diversi club europei. Negli Stati Uniti si fa il punto sulla trattativa: la Roma ha praticamente raggiunto un accordo con il club texano, manca però quello con il giocatore. Anche il Club Brugge ha avviato i discorsi con la società americana, e sembra che la squadra belga abbia avanzato un’offerta molto simile a quella della Roma, di circa di 7 milioni e mezzo. Non sono ancora arrivate proposte ufficiali dalla Juventus, che, a causa dello status da extracomunitario di Reynolds, lo prenderebbe in sinergia con il Cagliari. Al momento, in pole su difensore, ci sono giallorossi, bianconeri e belgi.