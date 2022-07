Roma, il Torino cerca Shomurodov e può aiutare Pinto a prendere Belotti

A settembre Tiago Pinto avrà bisogno di uno di quei pacchetti Relax tutto incluso. Continua senza sosta, infatti, il mercato della Roma pronta ad accogliere nei prossimi giorni Wijnaldum. Dopo l’olandese si proverà a chiudere il cerchio su Bailly e intanto si riaccende una pista che andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Stiamo parlando del Gallo Belotti, ancora svincolato dopo l’addio al Torino. L’attaccante è alla ricerca di un club e preferirebbe restare in Italia. Chiedeva poco più di 3 milioni ma col passare dei giorni potrebbe abbassare le pretese. A 28 anni rappresenta una valida alternativa ad Abraham in una stagione che vedrà la Roma giocare su tre fronti. Ha una gestione “familiare”, nel senso che del suo futuro se ne occupa lui e chi gli sta intorno. Ovvero la moglie . Questo vuol dire niente commissioni, altro aspetto importante.

Ma chi gli farebbe spazio? Viene fisiologico dire Shomurodov. E proprio il Torino potrebbe dare una mano in questo senso. Il club granata vorrebbe l’uzbeko, ma non a titolo definitivo e alle cifre che vorrebbe la Roma: 18 milioni. Possibile un’offerta di prestito con diritto di riscatto e obbligo vincolato a presenze e gol. Shomu piace pure a Samp e Bologna e il suo procuratore recentemente non ha escluso nulla sul futuro del suo assistito. L’assenza in Israele potrebbe essere un segnale.