La Roma deve ancora annunciare il nome del nuovo direttore sportivo (cosa che probabilmente non accadrà fino alla prossima settimana), ma intanto a Trigoria si lavora già sulle cessioni che saranno vitali per il FFP. Come riporta Eleonora Trotta, Manu Koné continua ad essere il preferito di Chivu per il centrocampo nerazzurro e sono in programma nuovi colloqui tra l'Inter e il francese per un'affare che stavolta può andare in porto dopo il veto posto dai Friedkin nella scorsa estate. In uscita però c'è anche Ziolkowski: il difensore polacco cerca più spazio e, dopo le offerte rifiutate a gennaio, diverse squadre di Premier League sarebbero pronte a chiudere per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Discorso simile per Ndicka che si è separato dal suo storico agente nelle scorse settimane e che ora ha diverse proposte sul tavolo dall'Inghilterra e dalla Germania, dove si è messo in mostra già con l'Eintracht.

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Conferme sul tentativo di scambio Ndicka-Koopmeiners tra Roma e Juventus, ma tra gli ostacoli maggiori c'è proprio l'elevato stipendio dell'olandese (4,5 milioni netti a stagione) che ha bloccato la trattativa. In attacco Artem Dovbyk può restare, ma in caso di offerte concrete potrebbe salutare Trigoria: nelle scorse settimane l'ucraino ha avuto dei colloqui con la Juventus che è alla ricerca di un nuovo centravanti. Su Venturino (ancora ufficialmente di proprietà del Genoa) c'è il forte interesse del Como, con Cesc Fabregas che ha parlato direttamente con il giovane talento classe 2006 - che nei prossimi giorni può essere riscattato (e rivenduto) dalla Roma.