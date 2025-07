Roma, il primo colpo in attacco è per le giovanili: arriva Arena del Pescara

In attesa dei colpi per la prima squadra, la Roma rinforza ancora di più la Primavera. Dopo lo spagnolo Corredera, infatti, il club ha praticamente chiuso l'accordo col Pescara per Antonio Arena, attaccante classe 2009. Arena è una punta centrale dal fisico imponente: con i suoi 188 centimetri di altezza. Originario di Reggio Calabria, è il più giovane esordiente e marcatore dei campionati professionistici in Italia: 16 anni e 25 giorni. Ed è già Nazionale Under 17, sotto età. In Abruzzo dovrebbe finire, invece, anche Plaia di ritorno dal Perugia.