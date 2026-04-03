Roma, il piano per arrivare Alajbegovic. Decisivo il ruolo di Pjanic

Kerim Alajbegovic sta dribblando la questione futuro con la stessa abilità con cui ha smarrito gli azzurri martedì sera a Zenica. Ma la Roma ha già deciso: vuole lui, e i soldi per prenderlo ci sono. Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno virato con decisione sull’attaccante bosniaco classe 2007, puntando anche sulla moral suasion di Miralem Pjanic — connazionale rimasto legato ai colori giallorossi — per battere la ricca concorrenza europea. Il Bayer Leverkusen, che lo ha riscattato dal Salisburgo per 8 milioni, ne chiede più del doppio per cederlo: un’operazione da almeno 20 milioni, costruita con il minimo sforzo e il massimo profitto.