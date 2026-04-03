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Roma, il piano per arrivare Alajbegovic. Decisivo il ruolo di Pjanic

Roma, il piano per arrivare Alajbegovic. Decisivo il ruolo di Pjanic - immagine 1
Il Bayer Leverkusen, che lo ha riscattato dal Salisburgo per 8 milioni, ne chiede più del doppio per cederlo: un’operazione da almeno 20 milioni
Redazione

Kerim Alajbegovic sta dribblando la questione futuro con la stessa abilità con cui ha smarrito gli azzurri martedì sera a Zenica. Ma la Roma ha già deciso: vuole lui, e i soldi per prenderlo ci sono. Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi hanno virato con decisione sull’attaccante bosniaco classe 2007, puntando anche sulla moral suasion di Miralem Pjanic — connazionale rimasto legato ai colori giallorossi — per battere la ricca concorrenza europea. Il Bayer Leverkusen, che lo ha riscattato dal Salisburgo per 8 milioni, ne chiede più del doppio per cederlo: un’operazione da almeno 20 milioni, costruita con il minimo sforzo e il massimo profitto.

La Roma ha le risorse per farlo, e in due modi. Il primo è contabile: Massara risparmierà i 13,5 milioni previsti per il riscatto di Zaragoza — stesso ruolo, caratteristiche simili — riversando quel tesoretto già accantonato su un nuovo acquisto offensivo.In attacco, del resto, si profila una vera rivoluzione: usciranno gli svincolati Dybala ed El Shaarawy, Dovbyk verrà messo sul mercato e Ferguson rispedito al Brighton senza esercitare il diritto di riscatto. Anche Pellegrini potrebbe aggiungersi alla lista, se nelle prossime settimane non si trovasse un accordo sul rinnovo. Il secondo motivo è più strutturale e riguarda la visione di Dan Friedkin, che si illumina quando sente parlare di investimenti su giovani talenti.

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