Roma, il “no” a Totti quando proponeva Retegui nel 2020. Ora costa 15 milioni

Mateo Retegui, è il nome più chiacchierato del momento in Italia visto il gol all'esordio nella sconfitta interna contro l'Inghilterra. Come scrive il quotidiano La Repubblica, nell'estate 2020 l'attaccante argentino era stato proposto a diversi club di A, Roma in primis, visto che per due anni il suo agente è stato Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso ne aveva parlato anche in una diretta Instagram con Bobo Vieri, non svelando il nome in un primo momento salvo poi ingaggiarlo ufficialmente pochi giorni più tardi con tanto di annuncio sui social. Totti lo aveva proposto a Trigoria quando il costo del cartellino è di circa 1,5 milioni mentre adesso il Boca Juniors per lasciarlo partire ne vuole almeno 15. Un'occasione persa da tanti ma anche dalla stessa leggenda giallorossa che dopo i tanti no ricevuti dai club di Serie A (anche da Sampdoria e Pescara), ha visto il suo rapporto con l'entourage incrinarsi fino alla separazione.