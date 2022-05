Roma, il Nizza fa il furbo con Kluivert. E ora l’olandese può tornare

Il club francese vuole uno sconto sul riscatto dell'attaccante, ma la Roma non ci sta. Kluivert ha il contratto in scadenza nel 2023

La zona Champions a un passo, qualche buona presenza e la stima del tecnico Galtier. Sembrava tutto pronto per il riscatto di Justin Kluivert da parte del Nizza ma il calo del club francese nell’ultima parte di stagione ha rovinato i piani della Roma e del calciatore olandese. Il Nizza si è qualificato in Europa ma non in Champions, che era uno dei due presupposti per trasformare il diritto di riscatto in obbligo. L’altro era il raggiungimento di Kluivert del 50% delle presenze complessive, e qui almeno ci siamo. Quattordici milioni e mezzo è la cifra scritta un anno fa sul contratto di cessione in prestito del giocatore al Nizza. Senza Champions, però, il club francese sta giocando al ribasso. E nemmeno di poco.