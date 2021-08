Roma, il Napoli interessato a Villar per il centrocampo

La squadra allenata da Luciano Spalletti starebbe puntando lo spagnolo

Nonostante Gonzalo Villar abbia più volte spento direttamente tutte le voci di mercato che lo vedono lontano da Roma, c'è da registrare l'interesse del Napoli per lo spagnolo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la squadra allenata da Luciano Spalletti avrebbe indicato nel numero 8 giallorosso il rinforzo ideale per aumentare la qualità del centrocampo. Il giocatore viene dato in uscita dalla Roma, così come il compagno di reparto Amadou Diawara.